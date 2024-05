Gaza - la Corte dell' Aja a Israele | stop all' offensiva a Rafah Ma gli attacchi aerei continuano | cosa succede

Articolo pubblicato venerdì 24 Maggio 2024, 21:03 “In conformità con queste indicazioni, sotto la convenzione del genocidio, Israele deve immediatamente fermare la sua offensiva militare e ogni altra azione nel governatorato di Rafah che potrebbe infliggere sul gruppo palestinese in Gaza condizioni di vita che potrebbe portare alla loro distruzione fisica, del tutto o in […] L'articolo Israele, la Corte dell’Aia ordina il cessate il fuoco a Rafah proviene da Il Difforme. ildifforme

I giudici della Corte internazionale di giustizia dell'Aja hanno ordinato a Israele di fermare il suo attacco militare alla città di Rafah, nel sud di Gaza. Leggendo una sentenza della massima corte delle Nazioni Unite, il presidente dell'organismo Nawaf Salam afferma che le misure provvisorie ordinate dalla corte a marzo non affrontano completamente la situazione attuale nell'enclave palestinese assediata e che sono state soddisfatte le condizioni per la nuova emergenza. iltempo

israele fermi subito l'operazione militare a Rafah. L'ordine è arrivato dalla corte internazionale di giustizia dell'Aja, che ha accolto la richiesta avanzata in questo senso dal Sudafrica. Una senten ... lastampa

Gaza: raid israeliani su Rafah dopo la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia - Gaza: raid israeliani su Rafah dopo la sentenza della corte Internazionale di Giustizia - Diversi raid sono stati condotti dalle Forze di Difesa israeliane (Idf) su varie zone di Rafah, città dell'estremo Sud della Striscia di Gaza. E' quanto fa sapere l'agenzia di stampa palestinese Wafa, ... primapaginanews