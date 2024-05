Gasperini resta - Atalanta da Champions | cambia tutt - mercato delle big stravolto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) La forza diè sempre stata trovare nuovi stimoli pur stando nello stesso posto per otto anni. La domanda era se ne avrebbe trovati anche dopo la vittoria dell'Europa League, che sembra la classica chiusura di un cerchio e, quindi, il momento ideale per lasciare. La risposta è arrivata subito: sì. Nel mister è cresciuta una voglia matta di rigiocare lacon la Dea non da Cenerentola ma da realtà consolidata. Non solo: l'idea è iniziare a pensare a qualcosa di più in campionato, avvicinarsi alle prime posizioni quest'anno in modo da essere lì, pronti, nel caso in cuie le grandi dovessero fallire un'annata (vedi Leicester) a partire dalla stagione 2025/26. A Napoli, Gasp ripartirebbe da zero, senza alcuna certezza sull'efficacia del suo impatto. A Bergamo è un re, e sull'unica questione da risolvere sembra esserci una comunione di intenti quasi magica. risolta sul nascere.