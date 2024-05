Gasperini non del tutto convinto da Percassi Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 25 maggio 2024)non delda. È quel che scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Scrive il. E così ieri, a due giorni dalla conquista dell’Europa League e dall’ammissione di una tentazione, Gasp s’è seduto intorno all’ora di pranzo davanti a, a Zingonia, e ha chiesto garanzie tecniche in vista della Champions e di una stagione piena di impegni. Mezzogiorno e mezzo di fuoco: la conferma dei big a cominciare da Koopmeiners, corteggiato dalla Juve e in Premier; qualche acquisto di spessore per rinforzare la rosa e sopratl’impegno a non indebolirla con certe cessioni dolorose. Non è una questione economica, ma di asticelle e sfide. Quelle sì, per citarlo.ha ascoltato e argomentato di rimando, ma le risposte non hannodel. Il tecnico, che per inciso ha un contratto fino al 2025 che l’Atalanta vorrebbe prolungare almeno di un anno, s’è insomma preso la notte.