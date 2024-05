Gasperini - il ’pistoiese’ Questione di famiglia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Quando, mercoledì sera, l’Atalanta ha alzato al cielo la coppa di Europa League, un brivido è scivolato via lungo le schiene di tanti pistoiesi. Perché l’artefice principale di quel trionfo, ovvero mister Gian Piero, è uno che con la nostra città ha legami profondi, anche se forse mai effettivamente emersi in tutta la sua forza, con diversi suoi parenti che lo celebrano e lo ringraziano per la sua carriera ad altissimi livelli. Perché, se da un lato c’è ildedito al calcio e che ha giocato una stagione della sua carriera proprio con la maglia della Pistoiese, in C1, nella stagione 1984/85 (per lui 34 partite e 4 gol segnati) sotto la presidenza Dromedari con annessa retrocessione in C2, dall’altro c’è ilche ha le sue radici ben piantate nella nostra città, nonostante sia nato a Grugliasco nel 1958. E come allora? Intanto il nonno, Francesco, che era un volto molto conosciuto in porta San Marco all’inizio del Novecento e che dopo la fine della Prima Guerra Mondiale emigrò prima in Francia e poi a Torino.