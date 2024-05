Gasperini ha deciso | Resta all’Atalanta Il Napoli a Conte – CorrSport

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 25 maggio 2024) Gian Pierohadire. Il, di conseguenza, avrebbe accelerato per Antonio. La telenovela legata alla panchina delpotrebbe essere giunta ad una svolta decisiva. Secondo quanto riportato in una ultimissima dal Corriere dello Sport, Gian Pieroavrebbe scelto di rispettare l’ultimo anno di contratto con l’Atalanta, rinunciando così all’offerta del club partenopeo.rinnova con l’Atalanta “Gian Piero. Il tecnico fresco vincitore dell’Europa League ha scelto di rimanere a Bergamo rispettando l’ulteriore anno di contratto. I suoi tempi, quindi, non coincidono con quelli del“, si legge nell’anticipazione dell’edizione online del quotidiano romano. Una scelta, quella di, che costringerebbe di fatto Aurelio De Laurentiis a virare su altre piste per la sostituzione di Calzona.