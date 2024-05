Gasperini che dà lezioni di calcio a Xabi Alonso Sul mercato ci sono tanti allenatori giovani a cui manca l’esperienza dei pensionati

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 25 maggio 2024) Ilquest’anno è più vivo che mai. Tante le panchine libere, tra cui quelle del Chelsea, del Barcellona, del Bayer Monaco e anche quella del Napoli. Il problema è che, come analizza il Guardian con John Berwin,i posti vacanti quanto pochi glicon esperienza a disposizione. Berwin passa in rassegna le caratteristiche che dovrebbero avere gli: “progressista, preferibilmente un approccio in pressing; adattabilità alle diverse culture; è preferibile avere avuto esperienza nell’elite; competenza nelle risorse umane all’interno di una struttura organizzativa in cui la gestione è fondamentale“. Poi Berwin fa una breve sintesi delle panchine libere: “Allo stato attuale, sei dei club di Premier League di questa stagione inizieranno la prossima con un nuovo allenatore. Questo elenco non include il Manchester United, dove il futuro di Erik ten Hag è nella migliore delle ipotesi incerto.