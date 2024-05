Gasperini-Atalanta - l’annuncio di Percassi | a breve l’ufficialità

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2024) Le voci su un possibile addio didall’si erano fatte insistenti nelle ultime settimane, in particolar modo con le due finali di Coppa Italia ed Europa League all’orizzonte. La teoria comune riguardava la vittoria di una delle due, possibile biglietto d’addio con tanto di trofeo per lasciare Bergamo da vincitore. La vittoria è arrivata, quella dell’Europa League, la competizione più prestigiosa delle due. Il modo migliore con cuipotesse separarsi dall’… o forse no. Con buona pace del Napoli, alla finestra già da un po’, le chance di un rinnovo disono in netto aumento nelle ultime ore. I recenti incontri con la dirigenza hanno posto le basi per una permanenza. Lo ha confermato Antonio, presidente dell’che, uscendo dal centro sportivo nerazzurro ha dichiarato a Sky: “rimane all’? Stiamo lavorando per le ultime cose“.