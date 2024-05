Garbagnate - allagata di nuovo la sede della Croce Rossa

Arcola, 16 aprile 2024 – Era la notizia che tutti i militi, i dipendenti e i soci aspettavano da anni. Finalmente la pubblica assistenza Croce Verde Arcola ha formalizzato l’atto d’acquisto della propria sede. Dopo aver visto la propria rinascita negli anni ’80 ospite nella sede dell’Avis Comunale, in via Aurelia Nord, nel 1987 la centenaria associazione si trasferì nei locali di Piazza Due Giugno, di proprietà del Comune. lanazione

Ardea, 12 aprile 2024 – L’Assessorato ai Servizi alla persona del Comune di Ardea comunica, con grande soddisfazione, l’attivazione della Convenzione tra il Comune di Ardea e la CRI- Comitato di Ardea OdV, per l’assegnazione della sede comunale di via Silla, per permettere alla CRI di continuare a svolgere, con solerzia e professionalità, dimostrata in tutti questi anni, nei loro interventi sul territorio, a favore dei più fragili.

ilfaroonline