Gara 1 semifinale playoff 2024 | Bologna piega Venezia all’overtime

(Di sabato 25 maggio 2024) Tanta fatica per la Virtus che riesce a portare a casaBasketsolamente al supplementare contro(103-89), che rimontano lo svantaggio di venti punti ad inizio ripresa, per poi arrendersi: VIRTUS-UMANA REYER103-89 Vittoria con il brivido per le V nere che riescono a domaresoltantodopo essersi fatti rimontare un vantaggio di venti punti. I padroni di casa, dopo un primo tempo equilibrato, allungano nel secondo e vanno all’intervallo lungo avanti di 15(52-37). Nel terzo periodo, dopo i liberi di Cordinier e la tripla di Belinelli,si smarrisce consentendo adi firmare un clamoroso parziale di 18-0 tornando a meno 2. La rimonta si completa nel finale, quando Spissu realizza due tiri liberi per l’86-86 Si vadove non c’è partita, visto che gli emiliani volano sul 98-87, per poi aumentare il vantaggio fino al definitivo 103-89.