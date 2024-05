Gaeta La Giunta approva il rendiconto dell’esercizio finanziario 2023 - adesso tocca al Consiglio comunale

GAETA – E ora il ritorno in Giunta di Angelo Magliozzi. L’ufficialità potrebbe arrivare non prima di Pasqua ma, dopo quello dello scorso 29 settembre, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese potrebbe operare un’altra staffetta all’interno della squadra di governo scaturita dalle vittoriose elezioni amministrative del giugno 2022. temporeale.info

I debiti fuori bilancio sono orfani, altra nota ai revisori dei conti - I debiti fuori bilancio sono orfani, altra nota ai revisori dei conti - C’è un’ulteriore richiesta di chiarimenti sui debiti fuori bilancio del Comune di gaeta, pari a circa 4 milioni di euro e «scoperti» appena pochi giorni fa. una nuova istanza è stata infatti inviata d ... latinaoggi.eu

Gaeta / “Diritti in Comune”, la campagna del Comune e del Centro per le adozioni internazionali - gaeta / “Diritti in Comune”, la campagna del Comune e del Centro per le adozioni internazionali - gaeta – Anche quest’anno il Comune di gaeta in collaborazione ... e sull’importanza degli spazi verdi per la salute dei minorenni. L’iniziativa, giunta al quarto anno, vuole ricordare e celebrare il ... temporeale.info

Tiero (FdI): “Ok del Consiglio regionale a investimenti e risorse sul porto di Gaeta” - Tiero (FdI): “Ok del Consiglio regionale a investimenti e risorse sul porto di gaeta” - gaeta,23 maggio 2024 – “Ringrazio i consiglieri che hanno approvato la mozione presentata dal sottoscritto e volta a rilanciare il porto di gaeta. La giunta Rocca si assume l’impegno di potenziare un ... ilfaroonline