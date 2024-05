Gabriel Zuchtriegel | “Vorrei che i turisti si fermassero a Pompei più di un giorno - a Napoli un pezzo di cuore”

(Di sabato 25 maggio 2024) Il direttore del Parco Archeologico di, è stato al fianco di Alberto Angela per la realizzazione dello Speciale Meraviglie -le nuove scoperte, che andrà in onda su Rai 1 lunedì 27 maggio alle 21:35: "è lache è sopravvissuta. Vorrei che isida noi più di una notte dopo aver visitato gli Scavi, così da scoprire la bellezza di altri paesaggi, dai Monti Lattari fino al Vesuvio". .

