G7 -Gentiloni | passi avanti asset russi

(Di sabato 25 maggio 2024) 21.35 "Vengo dal G7 di Stresa. Direi bene sul tema degli:il concetto è che dobbiamo sostenere l'Ucraina perché l'unico modo per arrivare a un negoziato e a una pace è che Putin si convinca che non può vincere la guerra. Quindi il sostegno innanzitutto economico è fondamentale".Lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici,Paolo,al Festival economico di Trento. "Abbiamo deciso di utilizzare gli extra profitti generati da questicongelati, che non sono di proprietà russa. Gran parte sono nell'Ue".

Giuseppe Vegas (ex Consob) sul calcio, troppi asset intangibili nei bilanci dei club - Giuseppe Vegas (ex Consob) sul calcio, troppi asset intangibili nei bilanci dei club - Senza stadi di proprietà le squadre continueranno a essere in difficoltà economica perché mancano di fonti di reddito stabili. Ma non servono leggi ad hoc per il settore, basta applicare quelle che g ... milanofinanza

Resta il nodo asset russi, al G7 finanze solo unità di intenti - Resta il nodo asset russi, al G7 finanze solo unità di intenti - Al momento è una dichiarazione d'intenti: il G7 è unito nell'obiettivo di sostenere l'Ucraina e di farlo massimizzando i potenziali proventi dagli asset russi congelati. (ANSA) ... ansa

ETF Crypto: il prossimo potrebbe essere DOGECOIN. Vi spieghiamo il perchè – La nostra teoria - ETF Crypto: il prossimo potrebbe essere DOGECOIN. Vi spieghiamo il perchè – La nostra teoria - Non abbiamo parlato (ancora) con nessuno. Non sappiamo cosa abbiano in mente i gestori, ma un’idea ce l’abbiamo. Il prossimo degli asset crypto che dovrebbe trovare casa a Wall Street. Il prossimo che ... criptovaluta