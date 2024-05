G7 Finanze | su asset Russia progressi per proposte a summit leader

Sarà l'Ucraina a dominare la giornata conclusiva del G7 finanziario di Stresa, aperto con il trilaterale tra i ministri di Italia, Germania e Francia, Giancarlo Giorgetti, Christian Lindner e Bruno Le Maire. I sette Grandi proseguono la discussione sull'utilizzo degli extra-profitti derivanti dagli asset russi congelati, puntando a mettere le basi per un possibile accordo politico al vertice dei capi di Stato di metà giugno in Puglia. quotidiano

Sarà l'Ucraina a dominare la giornata conclusiva del G7 finanziario di Stresa, aperto con il trilaterale tra i ministri di Italia, Germania e Francia, Giancarlo Giorgetti, Christian Lindner e Bruno Le Maire. I sette Grandi proseguono la discussione sull'utilizzo degli extra-profitti derivanti dagli asset russi congelati, puntando a mettere le basi per un possibile accordo politico al vertice dei capi di Stato di metà giugno in Puglia. quotidiano

Stresa, 23 mag. (askanews) – Tutto pronto a Stresa, sul Lago Maggiore, per accogliere il G7 Finanze sotto la presidenza italiana. In una città in parte blindata per garantire la sicurezza stanno giungendo i ministri dell’economia e i governatori delle banche centrali, con le rispettive delegazioni, di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti.

ildenaro