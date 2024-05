Furto in una pasticceria - i ladri rubano il fondo cassa

Bologna, 2 aprile 2024 – Ancora una spaccata in zona universitaria (video). Questa notte, alle 3,40 è toccato alla pasticceria Belle Arti. I ladri, che non sono riusciti a entrare perché il vetro antisfondamento ha retto, potrebbero essere stati ripresi in azione dalle telecamere del palazzo. ilrestodelcarlino

Ladri in pasticceria si portano via il fondo cassa - Ladri in pasticceria si portano via il fondo cassa - furto nella pasticceria Chiarandini di viale Palmanova 399, a Udine: ignoti si sono introdotti nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 maggio nel locale dell'arteria cittadina, rompendo una finestra ... udinetoday

Soiano, tentato furto al Bancomat: ladri in fuga - Soiano, tentato furto al Bancomat: ladri in fuga - Tentato furto al bancomat di Soiano: ladri in fuga disturbati dai residenti, indagini in corso dai carabinieri di Salò. gardanotizie