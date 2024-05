Furgone in fiamme - c’è l’ombra del dolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Tra le ipotesi sulle origini dell’incendio che la notte scorsa in via Celletta ad Argenta ha distrutto un camioncino, al di là di un caso accidentale, spicca il. Di certo c’è che sulle cause indagano ora i Carabinieri, giunti sul posto dopo aver raccolto l’sos lanciato da alcuni automobilisti di passaggio. Con i militari dell’Arma sono arrivati anche i pompieri che hanno impiegato oltre un’ora per spegnere. Il rogo, divampato intorno alla mezzanotte, tra giovedì e venerdì scorsi, sollevando in cielo una colonna di fumo, ha bruciato anche una siepe. n.m. .