Frosinone-Udinese - scontro salvezza e scontro ideologico

(Di sabato 25 maggio 2024) Dopo settimane di attesa, finalmente la lottacorre in contemporanea. E apotrebbe vivere un momento cruciale. Domenica sera, mentre l’Empoli ospiterà la Roma cercando tre punti che vorrebbero dire permanenza in Serie A,proveranno a mettersi in salvo senza aspettare notizie positive dal Castellani. Più che uno, quello dello Stirpe sarà un duello: da una parte una squadra che ha optato per una costruzione della rosa coraggiosa, infarcita di giovani, nella speranza che il lavoro di un allenatore come Di Francesco potesse essere sufficiente per centrare una permanenza in A sulla quale a inizio anno non avrebbe scommesso nessuno; dall’altra un club che ha lasciato andare due dei suoi giocatori più importanti (Becao e Beto), con Samardzic che è rimasto a bordo ad agosto prima e a gennaio poi solamente per accordi saltati all’ultimo istante (Inter e Napoli) e la gestione incredibile della vicenda Pereyra, mandato a scadenza e poi richiamato in fretta una volta appurato che l’argentino non aveva trovato casa altrove.