Frosinone - Di Francesco | Dobbiamo dare tutt - Udinese squadra fisica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Eusebio Di, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida salvezza contro l’nell’ultima giornata di campionato: “o. Servirà coraggio per fare una buona fase offensiva e una buona fase difensiva. L’attenzione dovrà essere al massimo. Ciconcentrare su noi stessi e non sugli avversari. L’è una. Non mi aspettavo finissero a giocarsi la salvezza all’ultima giornata. Sarà una partita diversa dalle altre che abbiamo giocato. Per quanto riguarda gli infortunati, stiamo cercando di recuperare Mazzitelli”. SportFace. .