Fratellini accoltellati dal papà ad Agrigento, Sarah e Cristian gravissimi: «Di tutto per salvarli». Daniele Alba aveva precedenti per violenze in famiglia - fratellini accoltellati dal papà ad Agrigento, Sarah e Cristian gravissimi: «Di tutto per salvarli». daniele Alba aveva precedenti per violenze in famiglia - Le condizioni dei due fratellini ricoverati all'ospedale dei Bambini di Palermo rimangono critiche dopo l'aggressione subita dal padre daniele Alba, ... msn

Daniele sceglie Gaia a Uomini e Donne - daniele sceglie Gaia a Uomini e Donne - A Uomini e Donne è tempo della scelta di daniele. Il tronista alla fine sceglie Gaia. Petali rossi tra i due pronti a viversi fuori dal dating show! superguidatv

Nuovo album Gigi D’Alessio “Fra”: «Il napoletano è di nuovo la lingua della canzone» - Nuovo album Gigi D’Alessio “Fra”: «Il napoletano è di nuovo la lingua della canzone» - Il titolo, «Fra» È gergo giovanile partenopeo, sta per «fratello», «bro», per il romanesco «frate». Ma sta anche per Francesco, il ... ilmattino