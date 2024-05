Francia - Pizzarotti | commessa da 200 milioni per l’ampliamento dell’Ospedale di Marsiglia

(Di sabato 25 maggio 2024) L’impresa edile parmigianasi è aggiudicata i lavori di ampliamentodella Timone di, in. La, spiega la stessa azienda emiliana, è di 200e consiste nella costruzione del nuovo edificio ‘Donne-Genitori-Bambini’ presso la struttura transalpina. “Siamo orgogliosi di questa nuova acquisizione che riafferma l’autorevolezza e l’affidabilità della nostra impresa – osserva in una nota il suo presidente, Paolo-: lavoriamo inda oltre 30 anni con alcuni progetti iconici quali l’Aeroporto Charles de Gaulle-Roissy, una sezione di Disneyland Paris, La Timone 2 a, nonché nel settore delle infrastrutture, con ben 5 tratte del Grand Paris Express, perdella rete metropolitana parigina”. Nel progetto La Timone,è a capo di un raggruppamento che comprende Mba-Michel Beauvais Associés, architettura e Otéis, ingegneria.

