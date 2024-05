Francesca Donato - eurodeputata no vax | il matrimonio con Onorat - i fig -i, la villa a Mondello

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Palermo, 25 maggio 2025 – Cinquantacinque anni, anconetana d’origine e palermitana d’adozione.è deputata del Parlamento europeo. Suo marito, l’imprenditore siciliano Angeloo, è stato trovato morto oggi a Palermo, nella sua Land Rover. Aveva una fascetta stretta al collo. A trovarlo senza vita sarebbe stata proprio l’europarlamentare, uscita di casa per cercare con la figlia a cercare il coniuge che tardava per il pranzo. Ha rintracciato l’auto grazie alla localizzazione Gps. Europarlamentaredal 2019. Allora fu eletta con la Lega. Due anni dopolascia il Carroccio e il gruppo ‘Identità e Democrazia’, per lo “snaturamento del progetto iniziale”. Oggi è nel partito Democrazia Cristiana, rilanciato in Sicilia e in Italia dall’ex governatore siciliano Totò Cuffar o. A Strasburgo è nel gruppo dei non iscritti. Il, i figli, laCresciuta a Venezia, ha studiato giurisprudenza a Modena, per poi trasferirsi per lavoro a Padova prima e poi a Palermo, dove ha esercitato la professione di avvocato civilista, specializzata nel ramo del diritto commerciale e gestione del credito.