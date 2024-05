Francesca Donato - chi è l’eurodeputata moglie di Angelo Onorato morto a Palermo

Il marito dell'europarlamentare Francesca Donato, Angelo Onorato, sarebbe stato ucciso: sembra questa l'ipotesi più plausibile per gli investigatori. L'uomo, architetto e titolare di due negozi di arredamento, è stato trovato senza vita a Palermo poco prima delle 14. liberoquotidiano

Angelo Onorato è stato trovato morto nella sua auto, con una fascetta di plastica intorno al collo, in via Ugo La Malfa a Palermo. La dinamica che ha portato alla sua morte è in questo momento oggetto di indagine. Onorato, 54 anni, era originario proprio del capoluogo siciliano, dove aveva vissuto e studiato.

