FOTO Cautano - Zì Maria compie cento anni | l’intero paese partecipa alla festa

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiGrandeper i cent’della signoraIzzo, la nonnina più longeva delconosciuta da tutti con il nome di Zì. Nata il 24 maggio 1924, ‘nonna’ ha raggiunto questo invidiabile traguardo in serenità e in buona salute circondata dall’affetto e dall’amore della sua bellissima famiglia, ma è stata tutta la comunità are. Per questo meraviglioso traguardo, nella giornata di ieri, è stata organizzata una santa messa proprio nel centro storico di, precisamente in Vico Fiume, dove la signoraè nata ed è vissuta per 100. A presenziare la funzione religiosa il parroco delDon Aldo Mucci e l’Arcivescovo di Benevento Don Lorenzo Milani. Al taglio della torta deiera presente anche il sindaco Alessandro Gisoldi, che ha portato i saluti dell’Amministrazione e in dono una targhetta e un mazzo di fiori.