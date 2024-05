FOTO Ancora un incidente sulla 90bis | due le auto coinvolte

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di paura nella mattinata di oggi, sabato 25 maggio, per unstradale che ha coinvolto un dueuna volta protagonista la SS, all’altezza di Saglieta in direzione Paduli. Dalle prime informazioni un’Audi si sarebbe scontrata con un Doblo, dopo aver perso il controllo a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. Due le persone a bordo dell’Audi ed altrettante a bordo del Doblò, solo un forte impatto e tanto spavento, nessun ferito. Sul posto sono intervenute due pattuglie del Comando provinciale dei Carabinieri per i rilievi del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. .

