FOTO Al ‘Comunale’ il saggio di fine anno di ‘Solo Danza’ | successo tra ‘Carmen’ e Aladdin

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuto ieri sera al teatro Comunale di Benevento, ilSpettacolo diaccademico dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Solo Danza di Venticano, diretta dalla Maestra Mirella Limotta. Sulle famose note di Georges Bizet, si è esibita una seducente ed appassionata Carmen, interpretata dalla diplomanda Denise Fina, accompagnata dal ballerino Salvatore Esposito del Teatro San Carlo di Napoli. Un’esplosione di colori e magia per il Musical: il piccolo ladro di strada interpretato da Salvatore Iavarone, perdutamente innamorato della principessa Jasmine, ha fatto sognare il pubblico con il suo tappeto volante. È stato anche uno spettacolo d’inclusione: in scena, infatti, Fabrice Ayissitsangae e Moustapha Sonko, due giovani del centro della Cooperativa Sociale Itaca del Presidente Agostino Tretola che svolge servizi di accoglienza migranti per conto della Prefettura di Benevento.

