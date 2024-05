Fornero - sistema pensioni casa comun - quota 41 non sostenibile

(Di sabato 25 maggio 2024) "Ilstico attuale è abbastanza41 non è. E' inutile parlare di controriforme ma aiutiamo le persone che sono in difficoltà. Quello che è sbagliato è pensare di risolvere i problemi con il pensionamento anticipato". Lo ha detto Elsa, ex ministro del Lavoro e docente dell'Università di Torino, nel corso di un incontro nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma. "Ilstico - ha aggiunto - è unae con all'interno le persone anziane, quelli meno anziani, i giovani, i bambini. Lae. E' un legame, un contratto generazionale scritto dallo Stato. Quando si fanno le promesse bisogna pensare che saranno i giovani a pagarle. Con le promesse si creano delle crepe alla. Per ora abbiamo chiuso molte crepe. Ci sono due elementi per valutare se la situazione è: la demografia, con i giovani a cui bisogna dare dei giovani, e l'economia.

L’ultimo libro di Luca De Fiore, direttore generale de Il Pensiero Scientifico Editore, è un eccellente manualetto che riassume molto bene perché la pubblicazione in ambito biomedico – ma per la mia esperienza pormai in qualunque ambito scientifico – si è trasformata in un’industria da 30 miliardi di dollari annui che è tossica per la comunità, la comunicazione e in generale l’intera impresa scientifiche. ilfoglio

