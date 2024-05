Formula 1 - Max Verstappen investigato a Monaco | il motivo

(Di sabato 25 maggio 2024) E’ quasi tutto pronto per le qualifiche al gran premio di1 a. Il monegasco Charles Leclerc ha fatto registrare il giro più veloce anche nelle terze prove libere del Gran Premio di Montecarlo. Il pilota della Ferrari ha chiuso con il tempo di 1.11.369 davanti alla Red Bull di Maxstaccato di +0.197 e alla Mercedes di Lewis Hamilton a +0.341. Quarto tempo per la McLaren di Oscar Piastri a +0.532 e quinto per il messicano della Red Bull Sergio Perez. Sesta l’altra Mercedes George Russell che prevede l’altra rossa di Carlos Sainz a +0.610 dal compagno di squadra Leclerc. A completare la Top-10 la McLaren di Lando Norris, la RB di Yuki Tsunoda e l’Aston Martin di Fernando Alonso. MaxIl campione del mondo in carica Maxper guida eccessivamente lenta pochi secondi prima della fine della sessione. L'articolo CalcioWeb.

Un sabato da incorniciare per le due Jaguar che sono salite sui gradini più alti, e agognati, dell’E-Prix Monaco 2024 di Formula E. Un grande risultato per Mitch Evans, vincitore della contesa, e Nick Cassidy, secondo classificato della corsa, che hanno regalato alla scuderia del giaguaro punti preziosissimi per la classifica Costruttori. metropolitanmagazine

Per la Formula 1 è il quel momento della stagione. Dopo Imola, l’ottavo Gran Premio della stagione è nello storico circuito del Principato di Monaco. Nella “casa” di Charles Leclerc, la Ferrari vuole puntare al gradino più alto del podio (ottenuto quest’anno in Australia con Carlos Sainz). ilfattoquotidiano

F1, c'è anche Newey a Monaco: la sua presenza ha funzione strategica per il weekend. VIDEO - F1, c'è anche Newey a monaco: la sua presenza ha funzione strategica per il weekend. VIDEO - Adrian Newey è nel paddock di monaco: a sorpresa ieri era in borghese nel box Red Bull, mentre oggi è in divisa. L'ingegnere inglese sta lavorando al progetto Hypercar RB17 ed è per questo motivo che ... sport.sky

Formula E. Qualifiche E-Prix Shangai 2024: Jean Eric Vergne conquista la pole di Gara 1 - formula E. Qualifiche E-Prix Shangai 2024: Jean Eric Vergne conquista la pole di Gara 1 - Il viaggio della Season 10 della formula E procede a gonfie vele e si avvicina alla ... dopo l’infortunio alla mano destra rimediato nelle qualifiche dell’E-Prix di monaco, scatterà dalla 19 casella ... msn

F1, risultati e classifica FP3 GP Monaco 2024: Leclerc leader davanti a Verstappen e Hamilton - F1, risultati e classifica FP3 GP monaco 2024: Leclerc leader davanti a Verstappen e Hamilton - Charles Leclerc ha realizzato il miglior tempo assoluto anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di monaco 2024, ottavo appuntamento ... oasport