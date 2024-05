Formula 1 - la Ferrari di Leclerc in pole a Monaco Sainz terzo

VIDEO Charles Leclerc in pole position a Monaco! Il giro perfetto con la Ferrari a Montecarlo - VIDEO Charles Leclerc in pole position a Monaco! Il giro perfetto con la ferrari a Montecarlo - Fuochi d'artificio nel sabato dedicato al GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale 2024 di formula 1. Sotto gli occhi strabiliati del Principato ... oasport

Ferrari aggressiva, Vasseur: "Due auto davanti, vantaggio strategico". Sainz: "Ho fatto fatica" - ferrari aggressiva, Vasseur: "Due auto davanti, vantaggio strategico". Sainz: "Ho fatto fatica" - La rossa emoziona con la Pole di Leclerc, ma non si canta vittoria. Sainz partirà dalla terza posizione: "Un weekend difficile". Il team principal: "Charles veloce fin dalle libere. Gara da gestire al ... gazzetta

Leclerc in pole al Gp Monaco, ecco dove ha costruito il giro capolavoro (settore per settore). L'errore di Verstappen che ha favorito Sainz - Leclerc in pole al Gp Monaco, ecco dove ha costruito il giro capolavoro (settore per settore). L'errore di Verstappen che ha favorito Sainz - Per Charles è la 24esima pole in carriera, l'ultima risale a Las Vegas 2023, mentre per la ferrari è la prima pole stagionale che va a interrompere la striscia vincente di Max Verstappen, che nelle ... ilmessaggero