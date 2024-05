Formula 1 - delirio Ferrari a Montecarlo! Leclerc in pole | la griglia di partenza

(Di sabato 25 maggio 2024) Spettacolo. E’ di Charleslaposition nel nuovo appuntamento del campionato di1 e il monegasco si candida ad una gara aggressiva. In difficoltà Max Verstappen, costretto a partire dalla sesta posizione. Subito emozioni e sorprese nelle Q1. Il più veloce è Russell, poi Hamilton, Sainz e. Clamorosa eliminazione di Sergio Perez. Out anche Zhou, Bottas, Sargeant e Alonso. Nelle Q2 è Norris a prendersi il primo tempo. Al secondo posto Verstappen, poi Piastri e. Out Magnussen, Stroll, Ricciardo, Hulkenberg e Ocon. E’ dilaposition del gran premio a Monaco, in prima fila anche Pistri. In seconda fila Sainz e Norris, solo sesto il campione del Mondo Max Verstappen. Ladi1ª Fila: 1.2. Piastri 2ª Fila: 3. Sainz 4. Norris 3ª Fila: 5. Russell 6. Verstappen 4ª Fila: 7. Hamilton 8. Tsunoda 5ª Fila: 9. Albon 10.

Vince ancora il campione iridato in carica Max Verstappen, che si prende anche il GP del Made in Italy ed Emilia Romagna nello storico Autodromo Enzo e Dino Ferrari a Imola, davanti a Lando Norris e Charles Leclerc L'articolo Formula 1, Gp Imola: vince Verstappen davanti a Norris e Leclerc. firenzepost

