Formazioni ufficiali Cremonese-Catanzaro | Playoff Serie B 2024

Alle 20:30 andrà in scena il match valido per il ritorno dei playoff di Serie B. Ecco le formazioni ufficiali Alle 20:30 andrà in scena il match valido per l’andata dei playoff di Serie B tra Cremonese e Catanzaro. Ecco le formazioni ufficiali.

calcionews24

Le formazioni ufficiali di Milan-Salernitana, match in programma alle ore 20:45 di sabato 25 maggio a San Siro. Non sarà una sfida come le altre quella di scena a San Siro, dove saluteranno Olivier Giroud e soprattutto Stefano Pioli.

sportface