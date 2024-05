Football Americano Turno serale per le Aquile - a Marina di Ravenna

(Di sabato 25 maggio 2024) Tornano in campo stasera le, che dopo la bella e sofferta vittoria di una settimana fa contro i Vipers Modena, si recheranno aper la gara di ritorno contro i Chiefs che si disputerà al Campo Comunale didialle 20.30, penultimo appuntamento della stagione regolare del campionato di IFL2. Sulla carta partita abbordabile contro la penultima del girone, che all’andata è stata battuta per 60-6, ma il bello delè che può sempre riservare grandi sorprese e se leprive del quarterback titolare Scaglia sono riuscite comunque a battere Modena in un match avvincente riconquistando la vetta del girone, è anche vero che iti, sempre una settimana fa e in trasferta, con una partita di cuore e orgoglio hanno portato a casa una importante vittoria sul filo di lana contro i Trappers Cecina. Il match diventa quindi importante e da affrontare con attenzione e concentrazione perché, come già accaduto in passato, non rimanere concentrati può costare caro, specialmente contro i Chiefs, che saranno sicuramente galvanizzati dal fresco successo.

Successo netto (60-6) delle Aquile domenica, con la squadra di coach Pippin che ha mostrato di non aver risentito della pausa lunga, imponendosi fin da inizio gara sui pur volonterosi Chiefs Ravenna. Primo quarto perfetto per gli estensi che ricevono il kickoff iniziale e con Cerullo ritornatore arrivano fino alla metà campo prima di consegnare palla a Scaglia e soci. sport.quotidiano

