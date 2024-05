Fondi Successo per la penultima tappa del Campionato italiano del Salame 2024

ROMA (ITALPRESS) – “Alla chiusura dello sportello telematico Ismea per la compilazione delle domande relative al prestito cambiario ortofrutta, al primo giorno di apertura, sono state convalidate oltre 500 domande per un importo pari a 15. iltempo

ROMA (ITALPRESS) – “Alla chiusura dello sportello telematico Ismea per la compilazione delle domande relative al prestito cambiario ortofrutta, al primo giorno di apertura, sono state convalidate oltre 500 domande per un importo pari a 15. ildenaro

Thiene. Una marcia di successo per la scuola Scalcerle - Thiene. Una marcia di successo per la scuola Scalcerle - Al motto di “Corri-AMO per le Scalcerle” si è svolta sabato 18 maggio la terza edizione della marcia non competitiva che ha visto sfilare festanti centinaia di bambini con genitori, fratellini, parent ... altovicentinonline

Una nuova raccolta fondi degli amici per ricordare “Il Whites” con una arrampicata - Una nuova raccolta fondi degli amici per ricordare “Il Whites” con una arrampicata - Continua l'onda di affetto che avvolge Alessandro Bianchi, dipendente dell'Università dell'Insubria scomparso prematuramente 5 anni fa ... varesenews

O la va o la spacca - O la va o la spacca - Freud e Jung, lo chiedo a voi: cosa è successo alle teste di certi contemporanei per spingerli a credere che un ragazzo abituato a scorrere immagini estreme di ogni tipo sul suo telefono possa ... corriere