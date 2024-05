Foggia | festa provinciale dello sport scolastico senza barriere - è stata un’esplosione di colori e voglia di stare insieme Assessore regionale

(Di sabato 25 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Raffaele Piemontese,della Puglia: Gare di corsa, calcio-balilla, badminton, tennis tavolo, lanci del peso e del disco: una veravissuto da bambini e ragazzi disabili e non,distinzioni, lungo e attorno alla pista di atletica del Centro Universitarioivo di. La, che ha concluso il progetto“Scuola,e Disabilità”, èdiditra docenti, alunni e tutor che hanno animato per l’anno2023-2024 le attività sviluppate da Assessorato alloper Tutti della Regione Puglia, Comitato Italiano Paralimpico di Puglia e Ufficio. “Altro che ritorno alle classi differenziali: questa esperienza insegna a tutti, anzitutto agli adulti, l’enorme valore dell’integrazione e i benefici fisico-psichici generati dall’attività motoria e dalla praticaiva vissute tutti”, ha detto il vicepresidente della Regione Puglia ealloper Tutti, Raffaele Piemontese, presente all’eventoal presidente del CIP Puglia, Giuseppe Pinto, al referente per la Scuola del CIP Vito Sasanelli, al referente per lodell’Ufficio, Giantommaso Perricci, e all’allodel Comune di, Domenico Di Molfetta.

