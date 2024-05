Fiumicino - Coronas | Forza Italia corre verso le Europee

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 – “E’ stata una grande serata quella che si è svolta ieri, venerdì 24 maggio, al ristorante “I 5 scalini” a Focene. Un momento di grande condivisione con esponenti e militanti del partito, con unico obiettivo:re ‘Insiemel’Europa’”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa firmato dal capogruppo di, Alessio. “Insieme a me – sottolinea– il deputato e coordinatore provinciale Alessandro Battilocchio, la candidata alleRenata Polverini e l’assessore Raffaello Biselli: una bellissima platea composta da oltre 150 persone. Un sintomo di come il nostro partito stia crescendo sempre di più e di come i nostri elettori tengano molto alle prossime elezioni. Sarà un voto cruciale per le prossime sfide che l’Ue dovrà affrontare”. “Il beneficio dei territori parte da ciò che viene decise a Bruxelles e Strasburgo: noi, come, apparteniamo con orgoglio al Partito Popolare Europeo e continueremo a starci.