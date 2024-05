Fitness priority - dicono i personal trainer | l' attività fisica deve e può essere una voce prioritaria tra i mille impegni in agenda Per stare megli - corpo e spirito

(Di sabato 25 maggio 2024) «Lo sport, lo stress, la dieta, come ci si guarda, le persone di cui ci si circonda: tutto influisce sulla forma» è il motto di David Kirsch, uno deipiù “cool”, viste le clienti (Jennifer Lopez, Anne Hathaway). Una grande verità: l’aspetto olistico delè quanto mai attuale. Circa il 60 per cento delle donne tra Europa e America, stando alle analisi di Mckinsey, considera ormai il movimento fisico come “molto importante” nella propria: è inteso – addirittura – come un valido aiuto fisico, emotivo e perfino sociale nella vita. Ci si divide poi in donne “soft-care” (chi ama allenamenti dolci) e “hard-care” (chi preferisce ritmi tosti e la fatica). In entrambi i casi,o affidarsi agli esperti. E partire da una domanda: «Come vedo il mio?» In forma come Nicole Scherzinger: l’allenamento durissimo in vista dell’estate X Leggi anche › Cura del: tempo di “embodiment”, nuovo concetto di remise en forme: obiettivo tonificare & modellare Sentirsi “morbide”.

AGI - Federico Leonardo Lucia e Cristiano Iovino, con i rispettivi legali, hanno raggiunto un accordo economico in cui il personal trainer 37enne si impegna a non intraprendere azioni legali contro il rapper sul pestaggio avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso in via Marco Ulpio Traiano, a Milano. agi

Attività Fisica ‘Di precisione’ potenzia trattamenti oncologici e agisce in prevenzione - Attività Fisica ‘Di precisione’ potenzia trattamenti oncologici e agisce in prevenzione - Un recente volume pubblicato dalla Ropi (Rete Oncologica Pazienti Italia) intitolato Attività fisica e tumori conferma che l’attività fisica mirata può migliorare l’efficacia dei trattamenti farmacolo ... online-news

Ferragnez vendono la villa sul lago, è la fine del sogno - Ferragnez vendono la villa sul lago, è la fine del sogno - Ed è finito sotto indagine anche lui per la rissa avvenuta al The Club di Milano e il successivo pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino in via Traiano. Fedez, riconosciuto da due testimoni, è ... ansa

Chiara Ferragni e Fedez, perché villa Matilda sul lago di Como è in vendita Da Sanremo al pandoro gate: la fine di un sogno - Chiara Ferragni e Fedez, perché villa Matilda sul lago di Como è in vendita Da Sanremo al pandoro gate: la fine di un sogno - Non solo vivono ormai in case separate, ma Chiara Ferragni e Fedez hanno messo anche in vendita la villa sul lago di Como, acquistata neanche un anno fa per cinque milioni di euro. ilmessaggero