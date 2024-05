Firenze - tutti pazzi per il teatro urbano Walking thérapie segna il tutto esaurito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 - A più di una settimana dall’inizio, già èper tutte le repliche di, l’evento itinerante e interattivo dal 3 all’8 e dal 10 al 15 giugno, ore 21, che ha come scenografia la città die i suoi abitanti, con Gregory Eve, Luca Avagliano su testo e regia di Nicolas Buysse, Fabrice Murgia, Fabio Zenoni. È attiva una lista di attesa, per eventuali disponibilità e future informazioni. Partenza dal Quinoa-Zap (vicolo Santa Maria Maggiore 1, angolo via De’ Vecchietti); gli spettatori dovranno essere muniti documento di identità, borse non ingombranti, scarpe comode. Si consiglia di arrivare al punto di ritrovo tra le 20:30 e le 20:50 per il ritiro delle cuffie e degli sgabelli. L’evento teatrale delle ultime estati fiorentine ritorna per allietare chi non l’ha ancora visto, ma ne ha sentito parlare, e chi l’ha già visto, ma vuole rivederlo con altri amici e in altre condizioni: perché ogni replica di questo spettacolo non è mai la stessa.