Firenze non dimentica La maestra di Nadia | | La sua poesia resta il grido contro la mafia

(Di sabato 25 maggio 2024) Era una calda notte di primavera inoltrata quandovenne svegliata dal tritolo della: 27 maggio 1993, l’una e quattro minuti. Era passato un anno e quattro giorni dalla strage di Capaci, in cui morirono il giudice Falcone, la moglie e tre agenti di scorta, quando latornò a colpire. Non in Sicilia, ma nel cuore della culla del Rinascimento e della cultura. Cinque vite recise: Caterina di appena cinquanta giorni, la sorelladi nove anni, i genitori Angela Fiume e Fabrizio Nencioni, e lo studente universitario Dario Capolicchio. Quarantotto i feriti, oltre agli ingenti danni al patrimonio artistico del centro storico e degli Uffizi, che potevano essere anche maggiori se l’autobomba fosse stata parcheggiata pochi metri più là, come in effetti era nei piani. La Regione Toscana ricorda la strage, a 31 anni di distanza, e nella sede del governo regionale si sono confrontati i familiari delle vittime, i testimoni, i rappresentanti degli studenti, perché i progetti sulla legalità promossi dalla Regione hanno coinvolto oltre 190 scuole.