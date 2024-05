Firenze - doppio concerto con la regina del violino Aiman

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 - Per la critica è “lakazaka del”. Straordinaria interprete, vincitrice dei maggiori concorsi internazionali e artista Unesco per la pace,Mussakhajayeva sarà domenica 26 e lunedì 27 maggio al fianco dell’Orchestra da Camera Fiorentina nelin programma all’Auditorium Santo Stefano al Ponte di. Sul podio salirà da Giovan Battista Varoli. In primo piano il “perop. 77” di Johannes Brahms, tra le opere più note del compositore tedesco oltre che uno capisaldi di tutto il repertorio violinistico romantico: pagine intrise di melodie rigogliose e virtuosismi che Brahms scrisse per il più grande violinista dei suoi tempi, Joseph Joachim. Estrosa, pulsante e dall’architettura massiccia, la Settima Sinfonia di Ludwig van Beethoven che chiude il programma, trascinata da quell’Allegretto che nei secoli ne ha consacrato il successo.