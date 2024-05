Fine corsa per la borseggiatrice di Venezia | aveva un tesoro di terreni e case per 200mila euro Era impunita dal 2017 video

(Di sabato 25 maggio 2024) Sapevamo cheera flagellata dslle borseggiatrici. Non sapevamo che a forza di rubacchiare (impunite) orologi e portafogli ai turisti avessero accumulato un «» di almeno 200 mila, impiegato per compraree abitazioni. E’ di questi giorni la notizia che il questore Gaetano Bonaccorso ha applicato per la prima volta una misura preventiva della Sorveglianza speciale di un anno e sei mesi: con il sequestro dei beni nei confronti di una, una delle tante che hanno approfittato dell’afflusso dei turisti come un bankomat. Si è potuti arrivare al provvedimento dopo un’indagine sul patrimonio dellaaccumulato rubando sin dalfossero stati investiti per l’acquisto di immobili.per ladiaccumulato unAlmeno 17 i furti con destrezza ai danni di ignari passanti, attuati con la tecnica dell’abbraccio e della distrazione di gruppo, aldi portare via alle vittime oggetti e orologi di lusso.

Under12 Inter Miami, in campo anche Messi e Suarez - Under12 Inter Miami, in campo anche Messi e Suarez - Prima del match tra l'under 12 dell'Inter Miami e i pari età dell'Orlando City, grande sorpresa per i piccoli calciatori in campo e i tifosi presenti. Lio ... libero

Terreni e case per 200mila euro, sequestrato il tesoretto della borseggiatrice - terreni e case per 200mila euro, sequestrato il tesoretto della borseggiatrice - Con i furti e i borseggi compiuti a venezia ha accumulato grandi ricchezze, decidendo di non lasciare fermi i proventi dei colpi messi a segno bensì di reinvestirli per acquistare case e terreni: ora ... ilgiornale

CHE SORPRESA PER I GIOVANI DELL'INTER MIAMI - CHE SORPRESA PER I GIOVANI DELL'INTER MIAMI - Prima del match tra l'under 12 dell'Inter Miami e i pari età dell'Orlando City, grande sorpresa per i piccoli calciatori in campo e i tifosi presenti. Lio ... libero