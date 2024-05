Fincantieri vara Fremm ' Emilio Bianchi' a Riva Trigoso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Battesimo e cerimonia di varo tecnico questa mattina al cantieredia Sestri Levante (Genova) per la nave", destinata alla Marina Militare Italiana, gemella della unità venduta alla Marina Militare Egiziana. C'è stato il tradizionale taglio del nastro e la rottura della bottiglia a cura della madrina Elisabetta, nipote dell'eroico Enricoche insieme a Duran de La Penne partecipò alla pericolosa operazione di attacco nel porto di Alessandria. Tra gli intervenuti, circa 250 ospiti, anche i rappresentanti della Rsu aziendale che hanno posto l'accento sulla necessità di assumere figure professionali del territorio. In questo momento su 1500 lavoratori oltre 800 sono provenienti da decine di paesi esteri con "tutti i problemi collaterali di integrazione e sicurezza negli ambienti di lavoro". Ora sullo scalo platea direstano in allestimento un pattugliatore d'altura e una nave logistica mentre per l'autunno sono previste nuove acquisizioni di pattugliatori per marinerie estere.