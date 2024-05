(Di sabato 25 maggio 2024) DueBrigate Rosse, Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, medaglie d’oro per essere stati colpiti dal terrorismo e uccisi in un agguato terroristico a Padova il 17 giugno 1974. Entrambi erano iscritti al MSI: furono i primi omicidi rivendicati dalle BR. La vignetta mostra i ritrattidue. Mazzola era un carabiniere in congedo e Giralucci agente di commercio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. .

Filatelia, un francobollo per due vittime delle Br - filatelia, un francobollo per due vittime delle Br - Due vittime delle Brigate Rosse, Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, medaglie d’oro per essere stati colpiti dal terrorismo e uccisi in un agguato terroristico a Padova il 17 giugno 1974. Entrambi ... ildenaro