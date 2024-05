Festival Economia - terza giornata Urso | In Europa dazi come in Usa o la Cina ci spazzerà via 10 mld di investimenti su microelettronica in Italia

(Di sabato 25 maggio 2024) Le sfide mondiali per portano ai cambiamenti nel lavoro e nella finanza; l’e il Next Generation Eu, la ricerca e le nuove tecnologie. Sono questi alcuni dei temi che saranno affrontati oggi a Trento.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ilsole24ore©

Le sfide mondiali per portano ai cambiamenti nel lavoro e nella finanza; l’Europa e il Next Generation Eu, la ricerca e le nuove tecnologie. Sono questi alcuni dei temi che saranno affrontati oggi a Trento. ilsole24ore

Le sfide mondiali per portano ai cambiamenti nel lavoro e nella finanza; l’Europa e il Next Generation Eu, la ricerca e le nuove tecnologie. Sono questi alcuni dei temi che saranno affrontati oggi a Trento. ilsole24ore

Le sfide mondiali per portano ai cambiamenti nel lavoro e nella finanza; l’Europa e il Next Generation Eu, la ricerca e le nuove tecnologie. Sono questi alcuni dei temi che saranno affrontati oggi a Trento. ilsole24ore

Di Stefano (Confindustria), 'doveroso dare risposte ai giovani' - Di Stefano (Confindustria), 'doveroso dare risposte ai giovani' - "Le nuove generazioni, multiculturali e digitali, esprimono preoccupazioni: un ragazzo su tre dichiara di aver paura del futuro e il 34% vorrebbe vivere all'estero da grande", evidenzia dal festival d ... ansa

G7 di Stresa, pochi progressi sugli asset russi, tutto rimandato a giugno. Naufraga la global tax - G7 di Stresa, pochi progressi sugli asset russi, tutto rimandato a giugno. Naufraga la global tax - Pochi progressi al G7 di Stresa sul delicato tema dell’utilizzo a sostegno degli asset russi depositati in Europa, circa 190 miliardi di euro. Come noto, gli Usa spingono per una confisca, i paesi eur ... ilfattoquotidiano

Mario Monti: “Il Superbonus Frutto di una politica che cerca il consenso” - Mario Monti: “Il Superbonus Frutto di una politica che cerca il consenso” - La coda per Mario Monti, a oltre un decennio dalla peggiore crisi italiana dall’uscita dal Sistema monetario europeo del 1992, è la seconda più lunga del terzo giorno del festival dell’economia di ... laprovinciapavese.gelocal