Festival Economia - terza giornata Urso | 10 miliardi di investimenti nella microelettronica in Italia Dazi alla Cina inevitabili

Le sfide mondiali per portano ai cambiamenti nel lavoro e nella finanza; l’Europa e il Next Generation Eu, la ricerca e le nuove tecnologie. Sono questi alcuni dei temi che saranno affrontati oggi a Trento. ilsole24ore

Roberto Minervini vince il premio per la migliore regia peri I dannati nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes 2024 (leggi qui la recensione di Anna Maria Pasetti). “Il premio a Roberto Minervini nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes conferma il talento di un autore che ha mostrato negli anni un’idea di cinema ben definita – commenta Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema – e arricchisce il percorso di un regista ormai riconosciuto a livello internazionale.

ilfattoquotidiano