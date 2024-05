Festival Economia - terza giornata Debit - Gentiloni | se l’Italia non lo riduce gradualmente possibili rischi dai mercati

(Di sabato 25 maggio 2024) Le sfide mondiali per portano ai cambiamenti nel lavoro e nella finanza; l’Europa e il Next Generation Eu, la ricerca e le nuove tecnologie. Sono questi alcuni dei temi che saranno affrontati oggi a Trento.

Debito: Gentiloni, se Italia non lo riduce gradualmente rischi possono arrivare dai mercati - Debito: Gentiloni, se Italia non lo riduce gradualmente rischi possono arrivare dai mercati - Il commissario europeo al festival dell'economia di Trento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 26 mag - 'Il problema dell'Italia non e' la mancanza di risorse per gli investimenti ma la capacita' di a ... borsaitaliana

Patto stabilita': Gentiloni, da nuove regole margini a Italia per piu' investimenti - Patto stabilita': Gentiloni, da nuove regole margini a Italia per piu' investimenti - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 26 mag - 'Non solo le nuove regole di bilancio danno un margine all'Italia per gli investimenti, ma ci sara' margine per un sovrappiu' di investimenti'. Ne e' ... borsaitaliana

PAT * FESTIVAL ECONOMIA TRENTO * EUROPA – TRENTINO: «IL PRESIDENTE FUGATTI RICEVE IL COMMISSARIO EUROPEO GENTILONI» - PAT * festival economia TRENTO * EUROPA – TRENTINO: «IL PRESIDENTE FUGATTI RICEVE IL COMMISSARIO EUROPEO GENTILONI» - Ultimo dei “big” della politica nazionale e internazionale fra i molti che anche oggi si sono succeduti al festival dell’economia di Trento, il Commissario europeo per l’economia è stato accolto in Pr ... agenziagiornalisticaopinione