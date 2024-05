Festival Economia - terza giornata Calderone | Avanti con cedolare secca al 5% su premi di produttività Bernini | 20 867 posti per Medicina

“Mi auguro che non prevalga in Europa l’idea di avere meno Europa. Serve più integrazione. Mi fa paura che possano prevalere un Parlamento o Paesi che dicano che serve meno Europa” avverte Emma Marcegaglia, presidente e amministratore delegato del gruppo Marcegaglia e chair del B7, durante il Festival dell’Economia di Trento, rispondendo ad una domanda sulle sfide per le imprese in vista delle prossime elezioni europee.

ildenaro