Festival di Cannes 2024 | tutti i vincitori di Un Certain Regard

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 25 maggio 2024) Sono stati annunciati, nell’ambito deldi, idella sezione collaterale Un. Celebrando un cinema di scoperte, la missione di Unè quella di far emergere nuove tendenze, nuovi percorsi e nuovi paesi del cinema. La selezionecomprendeva 18 lungometraggi, 8 dei quali sono opere prime che concorrono anche per la Caméra d’or. Quest’anno, il film di apertura di Unaldiè stato When the Light Breaks di Rúnar Rúnarsson. Presieduta dall’attore, regista, sceneggiatore e produttore canadese Xavier Dolan, la giuria comprendeva la sceneggiatrice e regista franco-senegalese Maïmouna Doucouré, la regista, sceneggiatrice e produttrice marocchina Asmae El Moudir, l’attrice tedesco-lussemburghese Vicky Krieps e il critico cinematografico, regista e scrittore americano Todd McCarthy. Eccodi UnUnPrize – “Black Dog,” Guan Hu Miglior regia – (ex aequo) Roberto Minervini per “I dannati” ; Rungano Nyoni per “On Becoming a Guinea Fowl” Premio della Giuria – “The Story of Souleymane” di Boris Lojkine Miglior attore: ABOU SANGARÉ per “L’Histoire de Souleymane” Miglior attrice: ANASUYA SENGUPTA in “The Shameless” Youth Awards: “Holy Cow” di Louise Courvoisier (1st film) Menzione Speciale: “Norah” di Tawfik Alzaidi (1st film) Cinefilos.