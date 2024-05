Festival di Cannes 2024 | tutti i vincitori - ad Anora la Palma d’Oro

Leggi tutta la notizia su cinefilos

La giuria presieduta dall'attrice e regista Greta Gerwig ha annunciato i vincitori del Festival di Cannes. Dopo dieci emozionanti giorni di proiezioni, conferenze, star e red carpet, si è conclusa anche questa edizione del Festival di Cannes, la numero 77 per la kermesse francese. Di seguito, ecco i premiati: Ecco i vincitori del Festival di Cannes 2024 Concorso Palma d'Oro: ANORA – Sean BAKER Grand Prix Speciale della Giuria: ALL WE IMAGINE AS LIGHT – Payal KAPADIA Premio della Giuria: EMILIA PEREZ – Jacques AUDIARD Prix de la mise en scène: GRAND TOUR – Miguel GOMES Prix du scénario: THE SUBSTANCE – Coralie FARGEAT Premio speciale per la sceneggiatura: THE SEED OF THE SACRED FIG – Mohammad RASOULOF Prix d'interprétation féminine: Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon e Selena Gomez per EMILIA PEREZ – Jacques AUDIARD Prix d'interprétation masculine: Jesse Plemons per KINDS OF KINDNESS – Yórgos LÁNTHIMOS Quinzaine des Cinéastes Premio Europa Cinema Label: Volveréis – Jonás Trueba Premio SACD: Ma vie ma Gueule – Sophie Fillières Settimana internazionale della critica Grand Prix della Settimana internazionale della critica: Simon de la montaña, regia di Federico Luis Premio French Touch della giuria: Blue Sun Palace, regia di Constance Tsang Premio Louis Roederer Foundation per la miglior scoperta: Ricardo Teodoro per Baby Premio SACD: Julie Keeps Quiet, regia di Leonardo Van Dijl Aide Fondation Gan à la Diffusion: Julie Keeps Quiet, regia di Leonardo Van Dijl Premio Leica Cine per la miglior scoperta (cortometraggio): Montsouris, regia di Guil Sela Premio Canal+ per il miglior cortometraggio: Noksan, regia di Cem Demirer Palm Dog Award: Kodi for Dog on Trial Altri Premi Camera d'Or: ARMAND – Halfdan Ullmann TONDEL Palma d'Oro per il miglior corto: THE MAN WHO COULD NOT REMAIN SILENT – Nebojsa SLIJEPCEVIC Golden Eye Documentary Prize: ERNEST COLE: LOST AND FOUND – Raoul PECK Queer Palm: TREI KILOMETRI PANA LA CAPATUL LUMII (THREE KILOMETERS TO THE END OF THE WORLD) – Emanuel PÂRVU Prix du Cinéma positif: LA PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES – Michel HAZANAVICIUS