Festival di Cannes 2024 - tutti i look dell' undicesima serata

Festival di Cannes 2024: le foto dal red carpet con Helen Mirren e molto altro! Sta per concludersi la 77a edizione del Festival di Cannes e ieri sera al Palais des Festivals si è tenuta la premiere di La Plus Précieuse des marchandises il nuovo film di Michel Hazanavicius, tratto dal romanzo di Jean-Claude Grumberg Una merce molto pregiata (2019). cinefilos

A vincere quest’anno la Palm Dog a Cannes, il premio dedicato alla migliore interpretazione canina, è Kodi, il cane di Dog on trial di Laetitia Dosch. Come leggiamo su Hollywood reporter Kodi, un Griffon di 9 anni, durante l’evento dedicato alla Palm Dog presso la spiaggia del Festival di Cannes ha dato anche una dimostrazione urlante della sua performance nel film. screenworld

Nessun premio per «Parthenope» di Paolo Sorrentino per questa settantasettesima edizione del Festival di Cannes. È quanto trapela a poche ore dalla conclusione della rassegna, dove la pellicola del regista napoletano, unica italiana in concorso, aveva ricevuto 10 minuti di applausi.

open.online