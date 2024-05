Festival di Cannes 2024 | le foto dal red carpet con Helen Mirren e molto altro!

(Di sabato 25 maggio 2024) Sta per concludersi la 77a edizione deldie ieri sera al Palais dess si è tenuta la premiere di La Plus Précieuse des marchandises il nuovo film di Michel Hazanavicius, tratto dal romanzo di Jean-Claude Grumberg Una mercepregiata (2019). Oltre al cast hanno sfilato attrice del calibro di, Andie MacDowell, Joey King e molte altre. 1 di 27 Michel Hazanavicius aldi

Ci sono molti spunti al Festival di Cannes 2024 da tenere d'occhio e no, non stiamo parlando solo delle pellicole in gara. Quello che ci colpisce a ogni red carpet è la scelta di un abito piuttosto che di un altro, il dettaglio di stile che ha indossato quello o quell'altro attore, i capelli e le barbe delle celebrities da tenere a mente al primissimo appuntamento con il barbiere, e ovviamente gli orologi. gqitalia

Nessun premio per «Parthenope» di Paolo Sorrentino per questa settantasettesima edizione del Festival di Cannes. È quanto trapela a poche ore dalla conclusione della rassegna, dove la pellicola del regista napoletano, unica italiana in concorso, aveva ricevuto 10 minuti di applausi. open.online

A vincere quest’anno la Palm Dog a Cannes, il premio dedicato alla migliore interpretazione canina, è Kodi, il cane di Dog on trial di Laetitia Dosch. Come leggiamo su Hollywood reporter Kodi, un Griffon di 9 anni, durante l’evento dedicato alla Palm Dog presso la spiaggia del Festival di Cannes ha dato anche una dimostrazione urlante della sua performance nel film. screenworld

CCF 2024, il litigio acceso tra Kelly Rowland e una guardia di sicurezza è virale: cosa è successo davvero - CCF 2024, il litigio acceso tra Kelly Rowland e una guardia di sicurezza è virale: cosa è successo davvero - Kelly Rowland ha fatto parlare di sé al festival di cannes di quest’anno a causa di una discussione con una guardia di sicurezza mentre stava salendo i gradini del Palais. Secondo Deadline, Rowland ha ... cinematographe

Lucien Laviscount si prepara per il Festival di Cannes - Lucien Laviscount si prepara per il festival di cannes - Lucien Laviscount - Alfie in Emily in Paris - si è preparato con GQ per il festival di cannes. 'Sono cresciuto osservando i red carpet del festival di cannes, appassionandomi ai film presentati e ai ... gqitalia

Per Lucien Laviscount l'abito perfetto è un abito di Dolce&Gabbana - Per Lucien Laviscount l'abito perfetto è un abito di Dolce&Gabbana - «È difficile trovare un look che mi stia bene, ma Stefano e Domenico sembra che non ne sbaglino una» ci ha detto Laviscount mentre si preparava per il red carpet di Marcello Mio al festival di cannes ... gqitalia