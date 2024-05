Festival di Cannes 2024 - chi ha vinto | tutti i premiati

(Adnkronos) – Festival di Cannes, si chiude oggi la 77esima edizione dell'evento cinematografico mondiale. L'attesa è per il film che vincerà la Palma d'Oro, vediamo quali sono stati gli altri premi. E' Jesse Plemons per 'Kinds of kindness' di Yorgos Lanthimos a vincere la Palma d'Oro come migliore attore al festival di Cannes. webmagazine24

Paolo Sorrentino, unico rappresentante italiano in concorso al Festival di Cannes 2024, riuscirà a vincere la sua prima Palma d’oro? Amato in Costa Azzurra, finora alla Croisette ha conquistato solo il Premio della giuria per Il divo e il Premio della giuria ecumenica per This must be the place.

