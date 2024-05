Festival di Cannes 2024 - Anora di Sean Baker vince la Palma d’Oro

(Di sabato 25 maggio 2024)laalla 77esima edizione deldi. La giuria presieduta da Greta Gerwig ha premiato il lavoro del regista statunitense, una commedia che racconta la storia di una ballerina di striptease e della sua complicata storia d’amore. Oltre alla regista di Barbie, Lady Bird e Piccole donne, tra i giurati ci sono Pierfrancesco Favino, l’attore e produttore francese Omar Sy, l’attrice francese Eva Green, l’attrice americana Lily Gladstone, la sceneggiatrice e fotografa turca Ebru Ceylan, la regista e sceneggiatrice libanese Nadine Labaki e il regista e sceneggiatore spagnolo Juan Antonio Bayona, il regista giapponese Kore-eda Hirokazu. Quattro, a pari merito, le interpreti premiate come Migliori attrici di questa selezione: Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon e Selena Gomez, tutte per il film Emilia Perez di Jacques Audiard. «Agli attori che tutti i giorni bussiamo a porte che non si aprono e alle persone trans che soffrono perché ci denigrano.

